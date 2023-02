Einbrecherbande hatte es auf Bäckereien abgesehen

Verhaftung am 13.

In der Nacht auf 13. Februar 2023 dann der Erfolg: Es gelangden Beamten zwei Beschuldigte, eine 25-jährige Frau aus Linz und einen 40-jährigen Mann aus dem Bezirk Gmunden, unmittelbar nach einem Einbruch in eine Bäckerei im Bezirk Zell am See (Salzburg), festzunehmen. Drei weitere Täter konnten vorerst flüchten. Die zwei Festgenommenen zeigten sich geständig.