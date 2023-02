Am ersten Tag gibt‘s die erste Goldene

Anhaus schrammt als Vierte an einer Medaille vorbei

Eine überragende Vorstellung gelang mit Wilma Anhaus (USC Neukirchen) einer weiteren Salzburgerin. Erst beim letzten Schießen unterlief ihr ein Fehler - der war am Ende zu viel für eine Medaille. Ihr vierter Rang ist zwar bitter, auf dieser Leistung kann die 19-Jährige aber aufbauen. Victoria Mellitzer beendete den Bewerb auf Rang 16, die im Junior Cup führende Anna Andexer wurde vor Lara Wagner 20. Leonie Pitzer beendete den Auftaktwettkampf an 48. Position.