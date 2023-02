Moskau ist sich militärischer Schwäche bewusst

Selenskyj: „Kampf um jeden Meter“

Der ukrainische Präsident meldete sich erst kürzlich zur Lage in der Ostukraine zu Wort: „Die Lage an der Front, insbesondere in den Regionen Donezk und Luhansk, ist weiter äußerst schwierig. Es ist buchstäblich ein Kampf um jeden Meter ukrainischen Bodens. Wir müssen die Bedeutung dieser Kämpfe verstehen. Jeder gewonnene Meter bedeutet die Verteidigung unseres gesamten Landes. Jeder Tag, den unsere Helden in Bachmut, Wuhledar, Marjinka und anderen Städten und Gemeinden im Donbass durchhalten, bedeutet, dass die russische Aggression für Wochen eingedämmt wird“, sagte er in einer Videoansprache (siehe Video oben).