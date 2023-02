Putin ändert aus Angst seine Reisegewohnheiten

Seit der russischen Invasion in die Ukraine reist Kremlchef Wladimir Putin vermehrt mit dem Zug, anstatt wie zuvor mit dem Flugzeug. Das hat nichts damit zu tun, dass der russische Präsident umweltbewusster geworden wäre - vielmehr dürfte es ihm um seine Sicherheit gehen. Denn in den gepanzerten Waggons seines Spezialzugs ist er besser geschützt als in der Luft. Er soll Angst vor Terroranschlägen haben.