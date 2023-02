Zwei Frauen tot: „Es tut mir eigentlich ur leid“

Der Geschworenenprozess am Wiener Landesgericht zum Doppelmord in Mariahilf startete. Erstmals seit der Tat im August 2022 äußert sich der angeklagte tatsachengeständige Täter. Den Geschworenen präsentiert er seine Version davon, was in der Nacht auf den 4. August in der Mollardgasse passierte. In jener Nacht, in der er seine Lebensgefährtin und deren knapp 15-jährige Tochter zu Tode gewürgt hatte. Die beiden kleinen Brüder des minderjährigen Opfers waren zum Tatzeitpunkt in der Wohnung.