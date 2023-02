Wohnungsmieten im Vorjahr fast überall gestiegen

Zurück gingen die Mieten lediglich in zwei analysierten Bezirken - im niederösterreichischen Waidhofen an der Thaya (-1,6 Prozent) sowie in Bregenz (-1,1 Prozent). „Die Vorarlberger Landeshauptstadt war mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 15,8 Euro im Jahr 2022 jedoch ein vergleichsweise exklusives Pflaster für Mietwohnungen. Darüber hinaus war in Bregenz erst im Jahr 2021 ein deutlicher Preisanstieg von 6,5 Prozent zu verzeichnen“, erklärt Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben.