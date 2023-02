Shure SE846: Wie teuer darf guter Klang sein?

Nur wenige Tage ist es her, dass Musik aus Huaweis FreeBuds 5i für 99 Euro meinen Gehörgang durchspülte, jetzt steckt in diesem die zweite Generation der Stöpsel von Shure. Auch wenn das Ergebnis - Schallwellen treffen aufs Trommelfell - prinzipiell in beiden Fällen ein ähnliches sein mag, könnte der Unterschied zwischen den Geräten kaum größer sein. Das liegt nicht nur am Klang oder dem Preis der Shure-In-Ears, sondern vor allem an deren Konzept, mit dem der US-Hersteller beharrlich angesagten Trends am Ohrhörer-Markt trotzt und dadurch auch so manche Konvention infrage stellt.