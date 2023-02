Personal reicht es: Streik in Privatklinik Ragnitz

„Wir arbeiten für zwei, jeder ist am Limit, wir können nicht mehr!“, schildert Anita Gumpold der „Krone“, warum sie heute von 8.35 bis 11.35 Uhr nicht an ihrem Arbeitsplatz in der Verwaltung der Grazer Privatklinik Ragnitz sitzt. Vor allem Wertschätzung und damit verbunden höheres Gehalt fehlen ihr. Ausfälle sind nicht mehr tragbar, beim Personal gibt es eine starke Fluktuation: „Neue Mitarbeiter können unter diesen Umständen keine Motivation aufbringen.“ Also werfen sie das Handtuch.