ORF-Experte Alex Wurz jubelt mit Sohn Charlie

Unverhofft kommt oft

Dabei war dieser Titel in der Familie Wurz gar nicht auf dem Plan. „Wir wollten - auch aus finanziellen Gründen - nur die Hälfte der Meisterschaft fahren. Aber dann lag er zur Halbzeit in Führung und hat gemeint, dass er gerne lernen würde, auch unter Druck um einen Titel zu kämpfen und diesen auch zu gewinnen“, sagt Alex, der den Ausflug so zusammenfasste: „Charlie hat sich in einigen Rennen cool durchgesetzt, richtig abgedeckt, kaum Fehler gemacht. Zudem blieb er in vielen Situationen ruhig, auch wenn’s am Vortag vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist. Ich muss sagen, er hat seit dem Sieg in Middle East im letzten Jahr einen großen Sprung gemacht.“