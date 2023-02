Marco Pogo: „Ohne Humor wäre das Leben witzlos“

Was hat Sie am Kabarett interessiert? Welche Bedeutung hat der Humor für Sie?

Puh, ohne Humor wär das Leben im wahrsten Sinne des Wortes wohl ganz schön witzlos. Humor lässt uns auch durch schwierige Zeiten schippern, und nicht umsonst heißt es: Man darf den Humor nicht verlieren. Am Kabarett fasziniert mich eigentlich am allermeisten der Umstand, dass man alleine knapp 90 Minuten auf einer Bühne steht und es nicht wirklich ein Szenario gibt, wo man die Verantwortung an jemand anderen abgeben kann. Man kriegt den Applaus, aber im schlimmsten Fall auch die Pfiffe (passiert mir zum Glück nicht) ganz alleine ab.