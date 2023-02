Florian Seifter neuer SPÖ-Landesgeschäftsführer

Die steirische SPÖ bekommt einen neuen Landesgeschäftsführer: Günter Pirker geht nach mehr als 48 Beitragsjahren in die Freizeitphase seiner Altersteilzeit, hieß es am Montag in einer Aussendung der Sozialdemokraten. Nun übernimmt Florian Seifter. Er wurde beim Landesparteivorstand einstimmig gewählt und war schon bisher Pressesprecher und Büroleiter bei der Landespartei.