Stimmungsbarometer: Steirische Parteien im Check

Nervosität macht sich breit

Was bedeutet das für den 24. November? FPÖ-Landeshauptmann-Favorit Mario Kunasek bleibt zurückhaltend, sagt, dass „die FPÖ jetzt wieder bei null anfängt“. Da stapelt er gewaltig tief – man höre nur ein bisschen in die Landeshauptmann-Partei ÖVP hinein. Zwar betont man dort nach außen auch, Landeswahlen seien etwas anderes als Bundeswahlen. Doch in Wahrheit ist man allerspätestens seit vergangenem Sonntag höchstgradig nervös. Ganz zu schweigen von der miesen Stimmungslage in der immer tiefer abrutschenden SPÖ. Wofür man in ÖVP und SPÖ im Moment die größte Angst hat? Dass eine türkis-rot-pinke Zuckerl-Koalition im Bund schon im November steht. Denn an diesem Anti-FPÖ-„Zuckerl“ fürchtet man sich in der Steiermark zu verschlucken.