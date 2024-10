Warum die steirische Regierung nur verlieren kann

In der Steiermark leben rund 950.000 der bundesweit über 6,3 Millionen Wahlberechtigten. Das sind immerhin 15 Prozent. Zugleich gibt es in der weißen-grünen Mark gleichermaßen eine große Stadt, Industriegebiete, Tourismusgemeinden und den ländlichen Raum. Also ist die vielfältige Steiermark durchaus ein Abbild des gesamtösterreichischen Wahlkosmos.