Kellnerin legte im Rausch Rückwärtsgang ein - tot

Sie lebte zuletzt in dem 130-Einwohner-Dorf Oberhöflein, bis sie ihren tragischen Unfall hatte. Die erst zugezogene Kellnerin fand sich in ihrer Arbeit gut ein. Immer ein freundliches Lächeln und Wort. Zuletzt wurde sie vor dem Wegfahren mit ihrem Aixam-„Mopedauto“ gesehen, dann verschwand sie. Bis sie am 24. Oktober im Fahrzeug in einem Teich beim Anglerparadies Hessendorf - wie berichtet - gefunden wurde.