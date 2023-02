„Grenzzäune befeuern das Schlepperwesen“

„Verzeichnen Rekordhoch an Asylanträgen“

Doch: Das Problem ist nicht gelöst. „Bereits jetzt sind 13 Prozent der EU-Außengrenze eingezäunt, rund 2000 Kilometer. Wenn dies so effektiv darin wäre, Ankunftszahlen zu senken, dann hätten wir vergangenes Jahr nicht ein Rekordhoch an Asylanträgen verzeichnet“, sagt Migrationsforscherin Judith Kohlenberger.