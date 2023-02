Pflegeausbildung ab 15 Jahren wird ausgeweitet

Mit Schauspielern die Pflege lernen

Im September 2022 begannen die ersten Pflegestarter*innen an den Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum Freistadt und am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf. Mag.a Martina Bruckner, die Leiterin der OÖG-Schulen (OÖG = OÖ Gesundheitsholding des Landes) zieht eine zufriedene Startbilanz: „Das Konzept, diese jungen Menschen in einem Vorbereitungsjahr behutsam an die Pflege heranzuführen, ist voll aufgegangen. Denn der Anteil des praktischen Unterrichts ist hoch - er findet rein in der Schule im Rahmen von Simulationen und mit SchauspielpatientInnen statt.“