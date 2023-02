Perzy ist zurück: Steyr tauscht Sportchef aus

Für Tröscher endet somit seine knapp fünfjährige Tätigkeit bei Vorwärts, in denen er als Klubmanager und Sportchef auch einen wichtigen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga und der schrittweisen Professionalisierung hatte. Aufgrund seiner Vergangenheit im unterklassigen Frauen-Fußball hagelte es dabei oft von den Fans Kritik. „Seine Leistungen wurden aber oft nicht gesehen und anerkannt“, sagt Trainer Daniel Madlener zum Austausch des „Sündenbocks“.