Rätsel um männliche Leiche in einem Bachbett

Es war gegen 10.45, als ein Passant bei Rettung und Polizei Alarm schlug. Der Mann hatte nahe der Bundesstraße B 161 gegenüber der Musikschule eine leblose Person am Rand eines Bachbetts entdeckt. Die Einsatzkräfte versuchten noch, den am Boden Liegenden zu reanimieren. Doch es war zu spät. Der Kroate (54) verstarb noch an Ort und Stelle.