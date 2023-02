Wiener Bezirk Favoriten bekommt mehr Polizisten

Um weiter gegen die Suchtmittelszene am Keplerplatz in Favoriten vorzugehen, wurde im Oktober vergangenen Jahres eine Schutzzone am Keplerplatz eingerichtet. Laut Polizei zeige die Zone auch schon erste Wirkung. Das freut ÖVP-Landesparteiobmann Karl Mahrer, der sich für mehr Polizei im Grätzel starkgemacht hat, jedoch müssten weiterhin die „Kriminalitätsursachen bekämpft werden“. Indes wurden am Mittwoch 177 Polizisten in Wien angelobt, die Freude über den Zuwachs ist groß.