Mehr Polizeieinsatz gegen Drogenszene in Favoriten

Mehr Ermittlungen trotz Festnahmen

Doch so viele Festnahmen es auch gibt, komme es dennoch zu schnellem Nachwuchs an „Mitarbeitern“ in den Organisationen, so Gerhard Winkler, Leiter vom Landeskriminalamt Wien. Der Vorgang bestand aus zwei Wellen. Als Erstes wurden Straßenläufer beobachtet, es kam im Juli zu sieben Festnahmen. Als Zweites konnte die Polizei neun Verdächtige aus höheren Hierarchien des Drogenringes festnehmen. Zudem wurden mehrere Kilogramm Drogen, wie Cannabis und Kokain, sichergestellt. Trotz fünf weiterer Verdächtiger, die bereits im Februar verhaftet wurden, sei davon auszugehen, dass die Ermittlungen weitergeführt werden müssen, erklärte Winkler.