Quersteller vor Ziel verhindert erstes ÖSV-Gold

Am Ende gab es für Titelverteidiger Marco Schwarz wieder Kombi-Edelmetall bei einer Weltmeisterschaft, der Quersteller kurz vor dem Ziel beim Slalom am Dienstag wird den Österreicher wohl trotzdem ein wenig ärgern. Denn dieser verhinderte am Ende die erste Goldmedaille für den ÖSV in Frankreich.