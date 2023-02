Filmabend an der Oper Graz mit Gänsehaut-Garantie

Eine Satire, über die man nicht lachen kann

Wüsste man nicht, was in Folge passiert ist, hätte man über Passagen aus Hugo Bettauers bitterböser Satire auch herzlich lachen können. Doch sein Roman über ein sehr stark an Wien erinnerndes Utopia, das in der Ausweisung aller Juden und Judenstämmlinge (Kinder aus Mischehen) sein Heil in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sieht, war einfach viel zu prophetisch, um heute als unterhaltsam durchzugehen.