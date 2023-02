Grippewelle klingt langsam in Oberösterreich aus

48.370 Krankenstände hat die Kasse derzeit in Oberösterreich erfasst, davon 12.505 wegen Grippe und grippaler Infekte. Die Influenza kommt gezählt 250 Mal vor. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres ist es spanndend zu sehen, dass fast gleich viele Arbeitnehmer - 48.310 - krank geschrieben waren, die Zahl der echten Grippefälle aber nur bei 56 lag. Auffällig: Damals gab es in der Corona-Hochphase nur 2080 Covid-Krankenstände, heute sind es 2586 alleine in Oberösterreich.