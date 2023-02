China bestätigt: Auch zweiter Ballon ist von uns

Kolumbien hatte am Sonntag die Sichtung eines Objekts gemeldet, das „ähnliche Eigenschaften wie ein Ballon“ aufweise. Es sei bereits am Freitagmorgen in rund 17 Kilometer Höhe entdeckt worden, sei aber „keine Gefahr für die nationale Sicherheit“. Die USA und Lateinamerika beobachten den zweiten Ballon weiterhin. Ob ein Abschuss geplant ist, ist derzeit unklar.