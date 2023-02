Dümmer als Polizei erlaubt: Hetzjagd gepostet

Es war am 14. Jänner, gegen 23.15 Uhr im Westen der Stadt. Ein junger Mann spazierte in eine Tankstelle in Hietzing und bedrohte dort den Tankwart und Kunden mit einer Schusswaffe. Er flüchtete mit einem dreistelligen Betrag. Ganz in der Nähe warteten seine Komplizen im Fluchtauto. Nur wenige Kilometer entfernt, schon in Niederösterreich, geriet die Diebesbande in ein Planquadrat der Polizei. Doch der Lenker brauste einfach davon.