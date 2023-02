Sturm plant größte Investition der Klubgeschichte

Bevor Sturm in der Meisterschaft zum Angriff auf Tabellenführer Salzburg bläst, stand Christian Jauk der „Steirerkrone“ in einem großen Interview Rede und Antwort. Der Präsident über die größte Investition in der schwarzen Geschichte, Meisterträume, das leidige Stadion-Thema und Intrigen im ÖFB.