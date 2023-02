Neuer Zündstoff für Klage eines Musikschullehrers

Überraschende Entwicklungen im Fall des nach Eltern-Beschwerden entlassenen Gitarrenlehrers an der Musikschule im niederösterreichischen Himberg, Bezirk Bruck an der Leitha: Die Leiterin hat ihr Amt zurückgelegt, über Details vereinbarte man Stillschweigen. Das heizt eine bevorstehende Auseinandersetzung vor Gericht an.