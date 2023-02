„Standort Wiesäcker darf nicht erste Wahl sein!“

Befasst man sich tiefer mit dem Thema, so stellt man fest, dass der gewählte Standort für das Krankenhaus (KH) in Bezug auf Naturschutz, Landschaftsbild, Anschaffungskosten, Bauweise, erhöhte weitere Bodenversiegelung, Erschließung einer fehlender Infrastruktur und fehlender öffentlicher Verkehrsanschlüsse etc. nicht die erste Wahl sein kann und darf!