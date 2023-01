Langes Verfahren trotz positivem Umweltbefund

Im Jänner 2020 gab Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bekannt, dass im Bezirk Neusiedl am See ein neues Krankenhaus gebaut werden solle, und nannte in einem Fernsehinterview auch zum ersten Mal den Standort: nahe dem Kreisverkehr Gols/ Weiden am See, zentral im Bezirk Neusiedl am See gelegen. Grund dafür: Das Spital in Kittsee ist mit seiner Kapazität an die Grenzen gestoßen, ein Ausbau dort nicht möglich. Bei der Suche nach einem neuen Standort hatte sich der Standort Golser Wiesäcker als der am besten geeignete erwiesen.