Keine Entspannung in Sicht auf Österreichs Straßen

Kilometer langer Stau in der Steiermark

Auch in der Steiermark gab es am Donnerstag zahlreiche Probleme auf den Straßen und Autobahnen. Dabei war ein slowakischer Sattelzug auf der schneeglatten Fahrbahn nahe Schäffern hängen geblieben. Er geriet ins Rutschen und blockierte beide Fahrstreifen in Richtung Wien. Weitere Schwerfahrzeuge blieben im Wechselgebiet hängen. Die Folge war ein zwischenzeitlich rund zehn Kilometer langer Stau.