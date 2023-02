Pkw gegen Lkw: Vier Verletzte bei Crash in Tirol

Eisige Straßen und teils starke Schneefälle sorgten am Donnerstag in weiten Teilen Österreichs für ein Verkehrschaos. Höchste Alarmstufe herrschte in Salzburg, der Steiermark und in Oberösterreich. Der ÖAMTC rief dazu auf, nicht unbedingt notwendige Fahrten zu vermeiden. Zu teils schweren Unfällen kam es auch in Tirol.