Umsatz von AT&S bleibt wohl hinter Erwartungen

Schwieriges 3. Quartal

Allerdings habe sich die Situation im dritten Quartal deutlich verschlechtert, wie der börsennotierte Konzern am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgab. „Nach der guten Entwicklung im ersten Halbjahr hat sich das Marktumfeld im dritten Quartal deutlich eingetrübt“, wird CEO Andreas Gerstenmayer in dem Schreiben zitiert.