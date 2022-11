AT&S: „Chip-Krieg“ kann Erfolgslauf nicht bremsen

700 neue Mitarbeiter für Leoben gesucht

Damit der ehrgeizige Wachstumskurs in den nächsten Jahren fortgesetzt wird, werden Milliarden investiert. 2024 geht etwa das neue Werk in Kulmin (Malaysia) in Betrieb, hier liegt man laut AT&S ebenso im Bauplan wie in Leoben. Dort entsteht neben einem Forschungszentrum auch eine Kleinserien-Produktion. In Kürze beginnt der Innenausbau, ab April wird das Equipment eingebaut. Im nächsten Herbst soll das Werk in Betrieb gehen.