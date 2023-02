Memphis: Hunderte bei Trauerfeier für Tyre Nichols

Mit einer Trauerfeier in Memphis haben Hunderte Menschen Abschied von dem von US-Polizisten zu Tode geprügelten Afroamerikaner Tyre Nichols genommen. Bei der Zeremonie in der Mississippi Boulevard Christian Church sprach Vizepräsidentin Kamala Harris den Angehörigen des 29-Jährigen am Mittwoch ihr Beileid aus. „Wir trauern mit Ihnen und die Menschen unseres Landes trauern mit Ihnen.“