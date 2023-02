Anklage: Mann (24) stach 140-mal auf Grazerin ein

Geistig abnorm, aber zurechnungsfähig

Wie bekannt, lernte Gheorghita B. sein Opfer, eine alkoholkranke Grazerin (41), vor einem Jahr beim Bahnhof kennen. Sie nahm ihn mit zu sich in ihre Wohnung in die Waagner-Biro-Straße, wo sie die Nacht miteinander verbrachten. Doch die Mutter eines Buben dürfte den Rumänen an seine „Ex“ erinnert haben - was ihn in Rage versetzte, denn laut ihm habe sie ihn betrogen.