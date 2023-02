Mord-Verdächtiger genießt Freiheiten im Gefängnis

Mordalarm herrschte Anfang Februar des Vorjahres in der Grazer Waagner-Biro-Straße: Ein Mann nahm Brandgeruch wahr, wollte helfen – und entdeckte in der Messie-Wohnung seine halbnackte, mit 140 Stichen einer Schere verstümmelte Nachbarin (41). Kurz darauf nahm die Polizei einen heute 24-jährigen Rumänen fest. Wie sich herausstellte, hatte er die alkoholkranke Mutter eines kleinen Buben im Bahnhofsmilieu kennengelernt und eine Nacht mit ihr verbracht. Er fühlte sich aber an seine Ex-Freundin erinnert, die ihn betrogen haben soll, und geriet in unbändige Rage.