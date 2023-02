Verkaufsstopp für Wiener Kleingärten besiegelt

Ohnehin gehören aber nur 40 Prozent aller Wiener Kleingartenflächen der Stadt. Andere - vor allem ÖBB, Bund und kirchliche Institutionen - sind nicht an den Beschluss gebunden. Mindestens 14.400 Kleingärten stehen somit für Pächter weiter zur Verfügung. Und entgegen gängiger Annahmen hat man durchaus Chancen, neu zum Vereinsleben dazuzustoßen: 2022 wechselten in Wien rund 1100 Gärten die Pächter, rund 500 davon gingen an neue Kleingärtner.