Kleingärten: „Das Angebot wird noch kleiner“

Ganz anders sieht es der Zentralverband der Kleingärtner und Siedler in Österreich: „Die Regelung ist positiv“, teilt Präsident Wilhelm Wohatschek mit. Die Spekulation sei mittlerweile ein Thema in manchen Anlagen. So würden Grundstücke oft in der Absicht gekauft, diese möglichst bald an Bauträger weiterzuveräußern. Die Nutzer seien auch durch die Pachtrechte gut abgesichert.