ÖVP: Keine Personaldebatte, aber viel Zündstoff

Allmacht der ÖVP Niederösterreich endete

Trotzdem ist keine Konkurrenz in Sicht: Mikl-Leitners einziger potenzieller Kontrahent, Bauernbund-Chef Stephan Pernkopf, musste selbst in seiner Heimatgemeinde Scheibbs ein bitteres Minus von 15 Prozent hinnehmen. Zusätzlich liefen ausgerechnet die Bauern im Waldviertel der ÖVP in Richtung FPÖ davon – aus Protest gegen die restriktive Corona-Politik inklusive Impfpflicht. Dass der Corona-Rucksack die Abkehr der Bauern von der Volkspartei einleitete, war die wohl schmerzvollste Erkenntnis am Wahlabend für die stolze ÖVP Niederösterreich.