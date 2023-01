Nach NÖ-Wahl: Machtkampf um die rote Parteispitze

Einer, der offen spricht, ist SPÖ-Salzburg-Chef David Egger: „Es braucht endlich ein Umdenken bei den Wienern.“ Die SPÖ müsse sich die „Frage stellen, was los ist in den Bundesländern, dass wir nicht ankommen“. Allerdings will Egger die Debatte erst in drei Monaten führen. Nach den Wahlen in Kärnten (5. März) und Salzburg (23. April).