Erstes Köpferollen bei SPÖ: Schnabl muss weichen

St. Pöltner Bürgermeister gilt als Strippenzieher hinter der Rochade

Der St. Pöltner Bürgermeister schaltete sich während der Gemeinderatssitzung in der Landeshauptstadt quasi per Handy in die Vorstandssitzung in der SPÖ-Landesparteizentrale dazu. Er gilt als Strippenzieher hinter der Rochade. Partei-Insidern zufolge setzte er vorab ein Schreiben auf, in dem er sich für Hergovich und gegen Schnabl aussprach.