Für schwerkrankes Kind bis nach Athen geradelt

Spenden für schwerkranken Levi

Die Tour machte der Street Trial Athlet nicht aus Spaß, sondern aus einem ganz bestimmten Grund. Wie berichtet, sammelte er im Zuge der Tour Spenden für den schwerkranken Levi (6). „Er leidet an einer degenerativen Hirnerkrankung und ist auf Hilfe angewiesen, ich will ihn so unterstützen“, kündigte Florian vor seinem Start an. Und die Spendentour war ein echter Erfolg! „Auf der Spendenplattform ,gofoundme’ konnte ich 37.000 Euro zusammensammeln, insgesamt sind es nun sogar über 40.000 Euro!“