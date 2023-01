Kärntner radelt für kranken Levi (6) nach Athen

Wie Levi, sind sie auf Hilfe angewiesen und müssen gepflegt werden“, erklärt der Mölltaler und will dem Sechsjährigen etwas unter die Arme greifen. „Levi wohnt in meiner Heimatgemeinde Stall. Ich fahre 1950 Kilometer nach Griechenland und will für ihn Spenden sammeln, da auf die Familie in Zukunft viele Kosten wie der Ankauf eines Rollstuhls, eines Treppenlifts oder eines größeren Autos mit behindertengerechtem Umbau zu kommen.“