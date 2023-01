Tätlichkeit von Trainer-Sohn bei Salzburg-Sieg

Meister Red Bull Salzburg hat die Generalprobe für seinen Frühjahrsauftakt am Samstag erfolgreich gestaltet. Die Salzburger rangen den slowakischen Tabellenführer Slovan Bratislava in Taxham in 120 gespielten Minuten mit 1:0 nieder. Für Aufregung sorgte in einem grundsätzlich hart geführten Duell Slovan-Kapitän Vladimir Weiss.