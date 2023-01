Wächter der Zeit stehen nun vor Einkaufszentrum

Sie sind wieder da! Vor dem Einkaufszentrum am Wüstenrotplatz in Auwiesen wurden die „Wächter der Zeit“ aufgestellt. Seit den antisemitischen Postings seitens des Künstlers Manfred Kielnhofer stehen dessen Werke eigentlich unter politischem Bann. Sie dürfen laut einer Anweisung des Linzer Bürgermeister Klaus Luger nicht mehr in der Landeshauptstadt aufgestellt werden. Luger zur „Krone“: „Soweit meine Informatioen stimmen, stehen die Skulpturen auf Privatgrund, da sind uns als Stadt rechtlich die Hände gebunden. Wir haben Kielnhofer das Aufstellen seiner Figuren im öffentlichen Raum als Installation im Donaupark erlaubt. Als dann ein paar seiner Meldungen publik geworden sind, haben wir die Zustimmung zurückgezogen.“