Faschingsnarren haben in Tulln nichts zu lachen

13-Uhr-Start für Echsenbach-Spektakel

Hoch hält man dagegen die Faschingstradition in Echsenbach im Waldviertel: Seit 1973 wird dort alle zehn Jahre zu einem großen Umzug geladen. So auch heuer wieder am Sonntag, 5. Februar, ab 13 Uhr. Es warten rund 50 Gruppen mit Umzugswägen und 1000 Faschingsnarren auf die Besucher.