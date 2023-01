Luftaufnahmen: Große Verluste bei Wagner-Söldnern

Zahl der Wagner-Gräber nimmt rasch zu

So zeigt ein am 24. Jänner aufgenommenes Foto rund 170 bis 200 Gräber in einem von den Söldnern genutzten Friedhof am Rande der kleinen Bauerngemeinde Bakinskaya in der russischen Region Krasnodar. Zwei Monate zuvor waren genau dort noch deutlich wenige Gräber zu sehen. Die Ruhestätten der Söldner sind mit einfachen Holzkreuzen und bunten Kränzen geschmückt, die die Insignien der russischen Wagner-Gruppe tragen, berichtet Reuters.