Moritz Zudrell holte seine zweite EYOF-Bronze

Schon im Slalom am vergangenen Dienstag hatte sich Moritz Zudrell beim European Youth Olympic Festival in Tervisio (It) Bronze geholt. Dasselbe Kunststück gelang dem Silbertaler nun auch am Freitag im Riesentorlauf, wieder landete er mit der Gesamtzeit von 2:41,03 Minuten auf dem ausgezeichneten dritten Rang, mit 0,98 Sekunden Rückstand auf Sieger Miha Oserban (Sl).