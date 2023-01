Schulterschluss von Tiroler & Südtiroler Gemeinden

Die Euregio solle das Thema Verkehr „in den nächsten Jahren als Hauptschwerpunkt setzen“, konkretisierte Florian Riedl (ÖVP), Landtagsabgeordneter und Obmann des Planungsverbandes Wipptal, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Trins im Wipptal. Man müsse dabei etwa Maßnahmen setzen, um von der „Straße auf die Schiene zu verlagern“ oder rasch endgültig klären, was zu tun sei, wenn es bei der sanierungsbedürftigen Luegbrücke ab 2025 „bei den Baumaßnahmen zu einer Einspurigkeit kommt“, so Riedl. Zudem wurde in dem aufgesetzten „Strategiepapier“ eine „ganzjährige Dosierung des Lkw- und Pkw-Verkehrs im hoch- und niederrangigen Straßennetz“ gefordert.