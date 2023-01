Neuer Lipizzaner-Chef will Besucherzahl verdoppeln

„Piber ist eine Institution und Teil der österreichischen Identität. Es ist mir eine Ehre, diese in die Zukunft zu führen“, sagt er bei seinem offiziellen Antrittsbesuch. Hudler bezeichnet Piber als „Wiege des Erfolgs auch für die Spanische Hofreitschule in Wien“ und möchte daher künftig noch mehr Besucher hierher bringen - in einem Normaljahr (vor Corona) kamen rund 50.000. „Mein mittelfristiges Ziel ist es, diese Zahl zu verdoppeln, aber das geht nicht von selber“, sagt er.